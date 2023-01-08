مصرع فتاة بعد إصابتها بحروق أثناء طهى الطعام بإحدى قرى مركز قوص بقنا

قنا - صابر سعيد

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم أثناء طهي الطعام، بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى مدير أمن قنا ، إخطارًا يفيد مصرع فتاة بعد إصابتها بحروق نتيجة طهي الطعام داخل المنزل، وبين أن الفتاة تدعى آيه أشرف، 20 عاما، من قرية جراجوس بقوص جنوب قنا، كانت تعد وجبة باذنجان للغداء واشتغلت النيران في وجهها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفى قوص المركزي، فيما يجرى تجهيز الأوراق اللازمة بالدفن بعد استخراج التصريح.

وكان قد أصيب شاب بطلق ناري، في وقت سابق بمشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتبين إصابة حمزه.ع، 31 عاما، بطلق ناري بالخطأ.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتسببين في الواقعة.