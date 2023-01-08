مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نصف نقل خلال عبوره الشارع بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع طفل يبلغ من العمر 12 سنة إثر سقوطه أسفل عجلات سيارة نصف نقل خلال عبوره الشارع، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ يفيد بأنه لدى مرور طفل يبلغ من العمر 12 سنة الشارع سقط أسفل عجلات سيارة نصف نقل بوسط مدينة إسنا، مما أسفر عن مصرعه فى الحال وقام الأهالى بنقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة 3 أخرين، إثر حادث تصادم سيارتين أجرة ودراجتين بخاريتين، بجوار كوبري قرية الحميدات التابعة لمجلس قروى الدير بإسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث أن بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ودراجتين بخاريتين بجوار كوبري قرية الحميدات بإسنا، وذلك نتيجة التخطي الخطأ.

وعلي الفور انتقل لمكان الحادث، قيادات المديرية ومركز شرطة إسنا، وتبين من المعاينة مصرع كلًا من، "علي. م. ع" 22 سنة، "أحمد.س.م" 16 سنة، "أحمد. خ. م" 22 سنة، وإصابة "فتحي. ر. س" 40 سنة، "ربيع.م.ا" 42 سنة، "محمود. م.م" 22 سنة، بكسور وجروح وكدمات، جميعهم مقيمين بمركز إسنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن قبل البدء في تسليم الجثامين لأهل المتوفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.