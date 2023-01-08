مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث سير على كوبرى الواسطى شمال بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث مرورى ناتج عن تصادم دراجة بخارية بسور كوبرى الواسطى شمال محافظة بنى سويف ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسور كوبرى الواسطى شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزى وتقديم الإسعاف الأولية والعلاج اللازم للمصاب وإيداع جثة المتوفى داخل المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

ونقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع كلا من إبراهيم عطاالله ابو السعود 15 عامًا جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزى وجرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وعلى وهيب على 28 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن مع سحجات بالجسم، إلى قسم الإستقبال وجارى تقديم العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.