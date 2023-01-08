اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مدينة إسبانية تخسر 900 مليون دولار بسبب الجفاف

الأحد، 08 يناير 2023 10:07 ص
مدينة إسبانية تخسر 900 مليون دولار بسبب الجفاف الجفاف - أرشيفية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خسرت مدينة قرطبة الإسبانية 900 مليون دولار بسبب الجفاف التى تعرضت له، والذى أثر بشدة على القطاع الزراعى، خاصة موسم القمح، حسبما قالت صحيفة "تريبونا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ظاهرة النينا التى تسببت فى قلة الأمطار والجفاف فى إسبانيا كانت أهم الاسباب التى أدت إلى خسائر فى المحاصيل الزراعية وخاصة القمح، حيث أن فى الموسم الحالى انخفضت قيمة محصول القمح  70% ، ففى العام الماضى بلغ المحصول رقما قياسيا يقارب مليار و300 مليون دولار، اما الموسم الحالى بلغ 380 مليون دولار.

على المستوى الوطني ، تقدر الخسائر بأكثر من 2 مليار دولار في الحصاد الجيد لحملة 2022/23. بهذه الطريقة ، ستتوقف الحكومة الإسبانية عن جمع حوالي 250 مليون دولار عن طريق الاقتطاع.

على الرغم من أن أسعار القمح وصلت إلى مستويات قياسية ، إلا أنها غير قادرة على تعويض تأثير الإنتاج القوي للظروف الجوية السيئة، وفي قرطبة ، سينخفض ​​المحصول 3.1 مليون طن مقارنة بحملة 2021/202 أى  77٪.

ومرت أوروبا بموجة جفاف شديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص مياه الأمطار، ولكن ما يثير القلق في الوقت الحالي بشكل واضح هو وصول موجة الجفاف إلى المياه الجوفية، التي يتم الاعتماد عليها في هذه الأوقات الصعبة خاصة في الزراعة.

حذر عالم الهديرولوجيا جاى فاميجليتى ، مدير المعهد العالمى للأمن المائى في جامعة ساسكاتشوان الكندية ، من أن أزمة المياه التي تمر بها أوروبا تصل إلى جفاف المياه الجوفية التي لا يستطيع الناس رؤيتها.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن فاميجليتى قام مع عدد من الخبراء بتحليل بيانات من بعثات الأقمار الصناعية الأمريكية والألمانية المعروفة باسم GRACE لمعرفة تغير المياه العذبة المخزنة في القارة الأوروبية ، حيث تتبع تلك الأقمار الصناعية المزدوجة التغيرات في الجاذبية لقياس الخزانات الشاسعة من المياه، مثل تلك المخزنة تجت الأرض في طبقات المياه الجوفية، والتي تتدفق في البحيرات والانهار ، والأنهار الجليدية، وكلما زادت كتلة الماء زادت قوة الجاذبية.

 


اوروبا

الجفاف

تغير المناخ

القمح

الزراعة

المحاصيل الزراعية



الموضوعات المتعلقة

تغير المناخ يهدد أمريكا اللاتينية ويعرض 5.8 مليون شخص للفقر.. الجفاف يلاحق الدول ويسبب خسائر اقتصادية بعد انخفاض إنتاج المحاصيل.. الحرارة الشديدة تؤدى لتصدع الطرق وتأثر الخرسانات.. والغطاء الشجرى أحد الحلول

الأحد، 01 يناير 2023 07:00 ص

حصاد تغيرات المناخ فى 2022.. شبح الجفاف يفرض سيطرته على العالم

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 06:00 م

الجفاف لعنة 2022 للعالم.. انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية ونفوق الحيوانات.. ويصل للمياه الجوفية بعد أحجار الجوع في أوروبا .. يسبب انتشار الحرائق في الولايات المتحدة.. واختفاء تام للبحيرات في أمريكا اللاتينية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:00 ص

"عام 2022" جرس إنذار لكوكب الأرض.. تدهور الأمن الغذائى يؤثر على 9.8% من سكان العالم.. إزالة الغابات أبرز أسباب تغير المناخ.. تقرير: "ثلاثة أرباع البشر بحلول 2050 سيعيشون فى مناطق قاحلة والباقون فى "جفاف مزمن"

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة