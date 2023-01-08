محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع وجهود مبادرات تخفيض الأسعار بالأسواق

ووجه المحافظ بحصر رصيد السلع الأساسية بفروع الشركة بالمراكز والمنافذ التابعة للوحدات القروية، والإعلان بشكل واضح عن الأسعار، وضح السلع التموينية بكافة المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لكافة الجمعيات والمبادرات، كما تفقد المحافظ مثلث ميدان البساتين ووجه بتخصيصه لمبادرات تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة مجاناً حتى شهر رمضان المبارك، وتوفيرها بنفس الأسعار بأحياء المدينة والمناطق المجاورة.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية واللحوم في المعارض لمدة 3 شهور، وفتح المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وقال المهندس صلاح السيد مدير عام التموين بمحافظة الوادي الجديد، فى بيان، أنه جرى تنفيذ معرض رمضان بكافة مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وطرحها للجمهور بالمعارض ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف السيد أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مشيداً بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

ووجه مدير عام التموين بالمحافظة باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، وطرح السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد الزملوط بتكثيف المتابعة والمرور على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية، مؤكداً على أنه جرى طرح السلع والخضروات بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بالمراكز ومتابعة حملات المرور والتفتيش على الأسواق والمخابز. وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم طرح السلع والخضروات بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بالمراكز ومتابعة حملات المرور والتفتيش على الأسواق والمخابز.