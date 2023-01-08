محافظ القاهرة يشرف على جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع

كتب سيد الخلفاوى

يجري اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بأحياء القاهرة للإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .