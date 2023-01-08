مباحث المصنفات تضبط 1281 قضية متنوعة خلال حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت مباحث المصنفات ، في ضبط (1281) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بينها (721) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (104112) وحدة.

وجاء أبرزها (هواتف محمول ماركات مختلفة – أجهزة كمبيوتر ماركات مختلفة – أجهزة لاب توب ماركات مختلفة – أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة – شاشات - أجهزة لإرسال وإستقبال الإشارة – كروت فك تشفير)، وكذا (560) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (558933) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة - كتب أدبية ودينية "دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية").