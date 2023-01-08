مباحث المصنفات تضبط 1281 قضية متنوعة خلال حملات أمنية مكبرة

نجحت مباحث المصنفات، في ضبط (1281) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بينها (721) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (104112) وحدة.
وجاء أبرزها (هواتف محمول ماركات مختلفة – أجهزة كمبيوتر ماركات مختلفة – أجهزة لاب توب ماركات مختلفة – أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة – شاشات - أجهزة لإرسال وإستقبال الإشارة – كروت فك تشفير)، وكذا (560) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (558933) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة - كتب أدبية ودينية "دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية").
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