وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعى "تويتر" - حسبما ذكرت قناة " آي سي آي" الاخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ - أسماء جميع الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لسلسلة من الهجمات قبل ثماني سنوات في باريس ومحيطها وقال "لن ننساكم أبدا " .



ومن جانبها، احييت رئيسة الحكومة الفرنسية "إليزابيث بورن" ذكرى ضحايا صحيفة "شارلي إبدو" وكتبت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مواجهة الإرهاب، تقف جمهورية فرنسا شامخة، من أجل عائلاتهم ومن أجل قيمنا ومن أجل حريتنا: دعونا لا ننسى".