كيف تؤثر أسعار الأسمدة على توفير الغذاء لقارة أفريقيا؟.. تقرير دولى يجيب

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير دولى، أن نحو 205 ملايين شخص في 45 بلدا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعني أن قدرتهم على الحصول على الغذاء ضئيلة للغاية لدرجة أن حياتهم وموارد أرزاقهم معرضة للخطر .

وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى في مقال له نشرته مدونات البنك الدولى مؤخرا، انه كانت إحدى الرسائل الواضحة من الاجتماعات التي عقدتها مع القادة الأفارقة الذين كانوا في واشنطن لحضور اجتماع قمة مع الحكومة الأمريكية هي أن أسعار الأسمدة بعيدة المنال بالنسبة لمعظم المزارعين، مما يعرض دورة المحاصيل والاستقرار في المناطق الريفية للخطر تعرف على أبرز النقاط

1 - يواجه 205 ملايين شخص في 45 بلدا انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعني أن قدرتهم على الحصول على الغذاء ضئيلة للغاية .

2 - تتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام إنتاج الغذاء في العديد من البلدان النامية في إمكانية الحصول على الأسمدة.

3 - تعتبر المواد الخام الأولية الكافية – النيتروجين والبوتاس والفوسفات والغاز الطبيعي – ومرافق إنتاج الأسمدة ضرورية للمزارعين في مختلف بلدان العالم النامية.

4 - يتجلى التحدي بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء ، فقد ارتفعت أسعار الأسمدة ثلاثة أمثالها منذ أوائل عام 2020، ولا تزال على تقلبها.

5 - تعطلت صادرات الأسمدة من بيلاروس وروسيا – موردان مهمان للأسمدة في أفريقيا – بسبب الحرب، في حين قيدت بعض البلدان المصدرة الأخرى العرض من خلال فرض ضرائب التصدير والحظر ومتطلبات الترخيص.

6 – أكد القادة الأفارقة أن أسر المزارعين في البلدان النامية لن تتمكن من البقاء على قيد الحياة، ناهيك عن المنافسة .

7 - الخطوة الرئيسية الأولى هي ترك المجال للبلدان النامية في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي والأسمدة.

8 - من المهم للاقتصادات المتقدمة أن تتجنب غلق الإمدادات الحالية من أجل الحماية المفرطة من احتمالات النقص في تلك الإمدادات.

9 - يبلغ متوسط معدل استخدام الأسمدة في أفريقيا جنوب الصحراء 22 كيلوجراما للهكتار مقابل متوسط عالمي أعلى سبع مرات (146 كيلوجراما للهكتار).

10 - تنتج القارة حوالي 30 مليون طن متري من الأسمدة سنويا، أي ضعف ما تستهلكه. ومع ذلك، فإن حوالي 90٪ من الأسمدة المستهلكة في أفريقيا جنوب الصحراء مستوردة، معظمها من خارج القارة.