كاتب جزائرى للقاهرة الإخبارية: تسهيلات لمنح التأشيرات السياحية للقادمين من الخارج

كتب أحمد عرفة

قال فيصل بو عروة الكاتب الصحفي من الجزائر، إن الحكومة بدأت في تطبيق تسهيلات لمنح التأشيرات السياحية للقادمين من الخارج.

وأضاف "بو عروة"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عدة أوجه للسياحة بالجزائر، منها "الصحراوية، والواحات، والمحميات المصنفة باليونسكو".

وأشار إلى أن السياحة الصحراوية كانت تسجل 220 ألف سائح أجنبي، لافتا إلى أن هناك إرادة سياسية جديدة لإعادة الحركة من جديد، عبر توفير الأمن والخدمات والمنشآت السياحية الفخمة.

وأوضح الكاتب الصحفي الجزائري أن المؤسسات المجتمعية تعمل على مشاركة مؤسسات الدولة في الاستعداد لاستقبال السائحين وبناء الخيام مع وكلاء الشركات السياحية.

وفى وقت سابق أعلنت الجزائر تطبيق الترتيبات الجديدة الخاصة بتسهيل منح التأشيرات السياحية للسائحين الأجانب الراغبين في زيارة جنوبي البلاد والاستفادة من موسم السياحة الصحراوية عن طريق وكالات السياحة والسفر الجزائرية المعتمدة.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية - أنه يمكن للراغبين في زيارة جنوبي الجزائر عن طريق وكالات السياحة والسفر الجزائرية المعتمدة، الاستفادة من تأشيرة الدخول مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدلا من إجراءات التاشيرة العادية.

وبحسب البيان، تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل البيانات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السائحين الأجانب عبر منصة رقمية، يتم الدخول إليها بمديريات السياحة للولايات الجنوبية المعنية.

وأضاف البيان أن السائحين الأجانب سوف يستفيدون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية تسمح لهم بركوب الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

كما يستفيد السائحون الأجانب مباشرة عند وصولهم من تأشيرات الدخول بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.