قضايا الدولة تتلقى طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد 21 يناير

كتب إبراهيم قاسم

تبدأ هيئة قضايا الدولة، تلقى طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2022 من الذكور والإناث، للتقديم فى وظيفة مندوب مساعد، اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري.

وحددت هيئة قضايا الدولة عددا من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها، بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

واكدت الهيئة فى إعلان الوظيفة أنه يجرى سحب ملف التقديم نظير 600 جنيه، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن: 8 ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل وذلك بعد تقديم صورة البطاقة وصورة المؤهل.

كما حددت هيئة قضايا الدولة إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير.