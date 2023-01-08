عودة حركة قطارت السكة الحديد لطبيعتها بعد رفع عربة بقطار الإسكندرية ـ الأقصر

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت هيئة السكة الحديد ، أنه أثناء مسير قطار 158 الإسكندرية/ الأقصر بحوش محطة أبو النمرس تلاحظ سقوط العجلة الخلفية، عن القضبان، للعربة السادسة من ترتيب العربات بدون حدوث إصابات أو وفيات، وعلى الفور تم فصل العربة الساقطة وضم الجزء الخلفى على الأمامى للعربات.

وأضافت الهيئة فى بيان لها منذ قليل، أن القطار تحرك الساعة 14:30 بعد نقل الركاب إلى الجزء الأمامي، وعلى الفور تم الانتهاء من رفع العربة الساقطة الساعة 15:00 وعودة حركة مسير القطارات لطبيعتها.

ووجه المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب السقوط ومحاسبة المقصرين، وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن الواقعة والتأخيرات الناتجة عنه.