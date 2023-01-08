طقس المنيا.. غير مستقر وأمطار خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة "صور"

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا، طقسا غير مستقر منذ الصباح الباكر، واختفاءا للشمس خلف الغيوم فى أغلب أوقات النهار، كما شهدت عددا من مراكز المدن مساء اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، لم تؤثر حتى الآن على حركة سير السيارات أو على الطرق، كما أن السماء ملبده بالغيوم المحملة بالمياه، إلى جانب الإنخفاض الشديد فى درجة الحرارة خاصة فى ساعات الليل ومع الساعات الأولى من الصباح.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة لمخرات السيول ومنع التعديات عليها، وإتخاذ الاجراءات القانوينة حيال المخالفين، هذا إلى جانب التنسيق مع مديرية الرى والتأكد من جاهزية المعدات وكذلك شركة المياه والصرف الصحى .

ويشهد غدا الإثنين ، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ويشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪ ، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد . وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة. وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.