طقس الفيوم ..أجواء غائمة وأمطار خفيفة

الفيوم رباب الجالى

شهدت معظم المدن والقري بمحافظة الفيوم، سقوط أمطار خفيفة، وأجواء غائمة منذ ظهر اليوم، ومن المتوقع ان تتزايد درجة برودة الجو مع ساعات المساء، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد.

وكان صرح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم ، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الأجهزة التنفيذية نفذت مناورة عملية على كيفية مواجهة المخاطر المحتملة لظروف الطقس السيئ "السيول"، كما قامت لجنة برئاسة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بمراجعة مخرات السيول، والتأكد من جاهزية محطات الرفع وسلامة المحولات الكهربائية بها.

وأشار أنه تم تنفيذ مناورة عملية بقرية الجمهورية التابعة لمركز طامية، لقياس مدى جاهزية واستعداد الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة المخاطر المحتملة لظروف الطقس السيئ "الأمطار والسيول"، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أيمن نصر وكيل وزارة الري، وممثلين عن شركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث تم الاطمئنان على سلامة وجاهزية المعدات المشاركة من مختلف الجهات، على التعامل مع الأزمات الطارئة.

وأضاف التوني ، أن لجنة برئاسة حسين مصطفى مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، تضم في عضويتها رئيس قطاع الصرف، وعدد من مسئولي الري بالمحافظة، قد قامت بمراجعة مخرات السيول بعزبة على فراج التابعة لمركز الفيوم، وعزبة محمود السيد بالقرب من مدينة الفيوم الجديدة، وعزبة مغيب التابعة لمركز إطسا، للوقوف على مدي جاهزيتها وتطهيرها، وكيفية الاستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول في حالة وقوعها، كما قامت اللجنة بالمرور على محطات الرفع التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها، وسلامة المحولات والوصلات الكهربائية بها، ومدى وجود وقود كافٍ لتشغيل هذه المحطات.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أكد على ضرورة جاهزية جميع القطاعات، والتنسيق المتبادل بينها وبين مجالس المدن، لوضع آليات محددة لمواجهة ظروف الطقس السيئ خلال فصل الشتاء، ومراجعة الخطط والتدابير اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول، حال حدوثها، مشدداً على اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن، واستمرارية المتابعة الميدانية لمدى جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى، والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وكذلك توفير سيارات كسح المياه بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الري، ومتابعة مناسيب المياه أولاً بأول للتدخل الفوري حال حدوث أي أزمة طارئة.

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء غائمة كليا علي معظم أنحاء البلاد، حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا على كل من (الإسكندرية ومطروح وسيدي براني والسلوم وما بينهما من مدن)، تتقدم تدريجيا مع الوقت لتصل إلي الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار ثم القاهرة الكبري وشمال الصعيد تكون متفاوتة الشدة وعلي مناطق متفرقة.

كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار علي جنوب البلاد بسبب غطاء سحابي يصاحب التيار النفاث آخر اليوم، وتمتد فرص الأمطار ما بين الأقصر وأسوان حتي المدن المطلة علي جنوب البحر الأحمر.

ويشهد اليوم الأحد، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى قد تكون متوسطة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومكن القناة وخليج السويس.

كما يشهد اليوم فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.