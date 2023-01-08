صحة دمياط: تقديم الخدمات الدوائية لـ 139 ألف مريض خارجى بالمجان

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الادارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة في دمياط ، عن إنجازات الإدارة لشهر ديسمبر 2022 بتقديم الخدمات الدوائية و الصيدلية لعدد من المواطنين، إضافة إلى فحص عدد من الصيدليات وتوفير بعض الأدوية بأسواق المحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان الديب مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في دمياط، أن إنجازات الإدارة على مدار العام الماضي تمثلت في تقديم العديد من الخدمات جاء أبرزها.

تقديم الخدمات الدوائية لأكثر من 139900 مريض خارجي بالمجان، فضلا عن تقديم خدمات دوائية مجانية لـ 5828 مريض بالقسم الداخلي، إضافة إلى تقديم الرعاية الدوائية لأكثر من 1100 مريض بأقسام العناية والرعاية الحرجة.

وفي مجال توفير الأدوية للمنتفعين ببرامج العلاج على نفقة الدولة، أكدت مدير إدارة الصيدلة بدمياط، أنه تم تقديم الخدمات الدوائية لاكثر من 8000 مريض خارجي منتفع بالعلاج على نفقة الدولة، كذلك تم تقديم الرعاية إلى 558 مريض عناية مركزة على نفقة الدولة أيضا.

وأوضحت الدكتورة جيهان الديب مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في دمياط، أنه تم تقديم الرعاية الدوائية لـ 820 حالة منتفعة من التأمين الصحي، وكذلك تقديم الخدمة لأكثر من 50 ألف حالة بأقسام الاستقبال بكافة مستشفيات المحافظة، و656 مريض غسيل كلوي.

واعلنت مدير إدارة الصيدلة بدمياط أيضا، أنه تنفيذ أكثر من 32 حملة للمرور والتفتيش على حسن تقديم الخدمة الدوائية و المستندية بالمستشفيات ومخازن الأدوية، كما تم تقديم 25 أمر توريد لطلب 80 صنفا دوائيا تم توفيرها عن طريق هيئة الشراء الموحد.

واكدت أيضا أنه تم فحص 12 طلب بترخيص صيدليات، وكذلك إجراء 16 معاينة لأماكن ترخيص صيدليات عامة، وإصدار ترخيص لـ 5 صيدليات أخرى، مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة ب عمل wave 4 للصيادلة الإكلينيكيين عن طريق تشكيل (٧) لجان تقييم لأعمال الصيادلة، بالإضافة لتوفير الأدوية والألبان ووسائل تنظيم الأسرة بجميع الوحدات الصحية بدمياط.