شاهد.. فارس أبو السعود طالب جامعي يهوى الغناء والإنشاد الديني بدمياط

دمياط معتز الشربيني

بالرغم من دراسته في مجال الآداب إلا أن ذلك لم يمنعه من الحلم بأن يصبح مطربا ومنشدا دينيا، ومازال يعمل على هوايته لتحقيق رغبته ويطمح أن يكون له اسم في عالم الغناء .

"اليوم السابع" التقى أحد المواهب الشابة من أبناء محافظة دمياط وهو طالب جامعي يهوى الغناء والإنشاد الديني منذ الصغر.

فارس أبو السعود البالغ من العمر 20 عاما من أبناء مركز فارسكور بمحافظة دمياط طالب بكلية الآداب بقسم متعدد اللغات إلا أنه يحب الغناء والإنشاد الديني ، أحب الغناء عندما كان طالبا في المرحلة الابتدائية وكان يردد الأغاني الدينية والأناشيد في طابور الصباح ومن أشهر الأغاني التي عرف بها هي أنشودة طلع البدر علينا.

ويقول فارس أبو السعود شاركت في العديد من المسابقات والحفلات المدرسية و مع مرور الأيام ازداد حبي وتعلقي في الغناء إلى قصر الثقافة للتمرين على يد الاستاذ خالد زاهر ثم التحقق من مكتبه مصر العامه بدمياط.

وأشار فارس أبو السعود، احب اغاني عبد الحليم من الزمن القديم ورامي صبري من الزمن الحديث شاركت في العديد من الحفلات بقصور الثقافة في فارسكور وحفلات خاصة بالتربية والتعليم واهتمام بالاغاني والاناشيد الدينيه والوطنيه كنت احضر بالتشجيع مدير المدرسة في المرحلة الإعدادية وشجعتني والدتي ووالدي على استكمال هذا المشوار وأول من قالوا لي "صوتك حلو"

ويضيف فارس أبو السعود حصلت على عدة جوائز عبارة عن شهادات تقدير وهدايا تذكارية ونفسي ان استمر في هذا المجال وان يكون له اسم في عالم الغناء، ويضيف امنياتي النجاح في دراستي بالتوازي مع مجال الغناء.

وعن رأيه في المغنيين الموجودين على الساحة حاليا يقول ان البعض منهم يستحق أن يكون مطربا والبعض يتعامل مع كلمات جيدة بأداء سيء والبعض دخل المجال خطأ.