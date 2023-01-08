رئيس أوكرانيا يصدر قائمة عقوبات تضم 119 شخصا منهم فنانون وصحفيون روس

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فرض رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، عقوبات على مجموعة من الفنانين والمطربين والصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية الروس.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن قائمة العقوبات الجديدة تضم بشكل إجمالي 119 شخصًا، ومنهم المطربات الروسيات ايرينا اليجروفا ولوليتا ميلافسكايا وكذلك لاريسا دولينا والمغنيين دميتري بيلان وألكسندر بوينوف و فيليب كيركوروف، ومطربة الأوبرا المشهورة آنا نيتريبكو والمخرج السينمائي نيكيتا ميخالكوف، وكذلك الكوميديان يفغيني بيتروسيا ورئيسة تحرير شبكة روسيا اليوم مارجريتا سيمونيان.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، أن وارسو بدأت في تلقي جزءًا من أموال الدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مقابل الأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا.

وأوضح موراوسكي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن جزءًا من الأموال الأمريكية والأوروبية بدأت في التدفق للبلاد وهناك مناقشات حول كيفية الحصول على معدات عسكرية بديلة للمعدات التي تم نقلها إلى كييف في أسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم إن "المسؤولين الأوكرانيين اعترفوا بأنهم يضعون مصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق مصالح شعوبهم دون استشارتهم، وهذا يخون الأوكرانيين"، وذلك في تعليق له على تصريحات وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بأن يقوم الشعب الأوكراني بمهمة الحلف.

وتابع سلوتسكي، في تصريح لوكالة تاس الروسية اليوم "هذا إنجاز مريب للغاية. من الواضح أن أحدًا لم يسأل الأوكرانيين عما إذا كانوا يريدون العمل كدرع بشري لمصالح الناتو أو ما إذا كانوا قد وافقوا على محاولة الغرب الجماعي إضعاف روسيا حتى آخر أوكراني".

وبحسب قوله، "تضع كييف مصالح حلف شمال الأطلسي فوق المصالح الوطنية"، وخلُص المشرع إلى أن "هذا ليس سوى خيانة شاملة لشعبهم".

وفي مقابلة مع قناة "1+1" التليفزيونية، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بلاده "تنفذ مهمة الناتو وأنه يتعين على الحلف تزويدها بالسلاح. ووفقًا للسياسيين الغربيين، أوكرانيا بمثابة درع يحمي العالم المتحضر بأسره، بل والغرب بأسره".

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوجانسك الأوكرانية، سيرهي هايداي، أن المدنيين الأوكرانيين في منطقة لوجانسك، بالقرب من بلدة ششاستيا، دمروا مسار سكة حديد كان الروس ينقلون فيه المعدات العسكرية والذخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورمّ الأوكرانية عن هايدي قوله "تم استخدام عبوة ناسفة لتدمير خط سكة حديد بين مدينة لوجانسك وقرية لانتراتيفك".

ووفقًا للمسؤول، "ثبت سابقا أن الجزء المحدد من السكة الحديدية يستخدمه الروس لنقل المعدات العسكرية والقوى العاملة والذخيرة، وفي الاتجاه المعاكس، يقوم الروس بشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأراضي الروسية".

كما أفادت تقارير بأن بعض أشرس المعارك على خط الجبهة لا تزال مستمرة في منطقة لوجانسك حول بلدة كريمينا بسبب محاولات القوات الروسية تأمين الجناح الأيمن لقطاع باخموت.