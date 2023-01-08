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دمياط تعلن شروط تشغيل المجازر الحكومية للشركات الراغبة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 08 يناير 2023 04:28 م
دمياط تعلن شروط تشغيل المجازر الحكومية للشركات الراغبة.. اعرف التفاصيل محافظة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلن ديوان عام محافظة دمياط عن الشروط اللازمة والضوابط لراغبي تشغيل المجازر الحكومية والتي تشمل الآتي:

مستندات يجب أن يتضمنها طلب الإهتمام

دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة، شرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر، سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر او مشروعات مشابهة المستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة ( السجل التجاري الساري البطاقة الضريبية شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي الهيكل التنظيمي للشركة موضحا بها الأعداد والتوظيف والخبرة العمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع، موقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة مدى خبرة وتأهيل فريق العمل متضمنا السيرة الذاتية ای معلومات أخرى تود الشركة تقديمها.

يجب مراعاة الآتي في المستندات المقدمة التشغيل الصحيح للمجزر:  

الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمالة والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات أعمال الصيانة الدورية اليومية - الشهرية - السنوية ) والتي تظهر اثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل،  توريد جميع المبالغ المستحقة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وفي الاوقات المحددة، توفير وسائل التأمين الصحى والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر محل هذا العقد.

وذلك نظير:
 
نسبة من المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من أصحاب الذبائح (جمال عجول واغنام) كرسوم للذبح، الاستفادة من تدوير مخرجات المجازر ( الدم - الجلود - الفرت - الجيلاتين - العظام ) بحيث يتم ذلك في إطار صيغة تعاقدية بين وزارة التنمية المحلية نيابة عن المحافظات.
 
 
 
 

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