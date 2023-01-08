خفوت ضوء النهار وهطول أمطار غزيرة على الإسكندرية فى أول أيام طوبة.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم فى منتصف الظهيرة هطول الأمطار الغزيرة وخفوت ضوء النهار، فى ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة "عيد الميلاد" وأول أيام شهر طوبة، أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، حيث شهدت محافظة الإسكندرية فى الساعات الأولى اليوم هطول أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التى أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (60%).

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخى الحذر وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125



















