حبس لص المساكن بأسلوب المغافلة فى عابدين 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن في منطقة عابدين، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة (إحدى السيدات) من داخل عقار بدائرة القسم، وبإستبيان الأمر أمكن ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) حال قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته (عدد ٨ ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية).

وبسؤال المجنى عليها (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان)، أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم وعرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى ، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالإستغاثة ولاذ بالفرار .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة .. كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم ، وأقر بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهن إتهموه بالسرقة .