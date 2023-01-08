حبس المتهم بقتل معلمة لسرقتها فى البحيرة

قررت نيابة إيتاى البارود بالبحيرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل معلمة بهدف سرقتها، فيما ترجع أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من كشف غموض العثور على جثة "ح. ا" 52 سنة معلمة مقيمة بقرية خمارة التابعة لمركز إيتاى البارود وبها حروق مختلفة بمختلف أنحاء الجسم.

وفقا للتحريات الأمنية تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة هو "ش. ع. ا." عاطل مقيم بقرية جبارس بإيتاى البارود، وذلك لسرقة أموالها والمشغولات الذهبية الخاصة بها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، كما اعترف أنه قام بالتعدى على المجنى عليها بعدة ضربات على رأسها، ثم قام بإشعال النيران داخل غرفتها لإخفاء معالم الجريمة. تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جدير بالذكر أن نيابة إيتاى البارود بالبحيرة، كانت قد قررت برئاسة المستشار أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالاتجار في المخدرات وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص. وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بقيام "ع. ف" عاطل- مقيم مركز ابتاى البارود بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.