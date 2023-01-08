جولة سياحية لطاقم أكبر مكتبة عائمة بالعالم في معالم بورسعيد.. صور

نظمت محافظة بورسعيد، جولة سياحية، صباح اليوم الأحد، لطاقم السفينة "لوجوس هوب" التى تعتبر أكبر مكتبة عائمة فى العالم، وذلك أثناء رسوها بميناء بورسعيد السياحى، فى رحلتها التى بدأت من يوم 4 وحتى 23 يناير الجارى.

بدأت الجولة السياحية من شاطئ بورسعيد، والجلوس بكافتيريات الشاطئ والاستمتاع ببعض الفقرات الغنائية، ثم استقلال المعدية للانتقال بين ضفتى قناة السويس، وزيارة جبال الملح لالتقاط الصور عليها كأنها جبال من "الجليد"، فى ظل أجواء من المرح والسعادة بين طاقم المكتبة الذى حمل عدد منهم أعلام مصر.

ووصلت السفينة logos hope التى تعتبر أكبر مكتبة عائمة فى العالم، الأربعاء الماضى، حاملة على متنها 50 ألف كتاب، و400 متطوع من 70 جنسية، لتبقى 20 يومًا، وتغادر الميناء فى 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

وافتتحت السفينة معرضها العائم، الخميس، لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبى القراءة لمختلف الفئات العمرية من 13 وحتى 65 عامًا، وستكون أبوابها مفتوحة أمام زائريها من الساعة 10.00 صباحا حتى 10.00 مساء"، وذلك خلال الفترة من 5 يناير حتى 23 يناير 2023، برسم دخول رمزى 5 جنيهات، بينما الدخول بالمجان لـ"قادرون باختلاف" والأطفال أقل من 13 عامًا، وكبار السن أكبر من 65 عامًا.

وبلغ إجمالى عدد زوار أكبر مكتبة عائمة فى العالم خلال اليومين الماضيين منذ رسوها بميناء بورسعيد حتى الآن إلى 25 ألف زائر من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى.