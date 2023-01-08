جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شراره مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار الغردقة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على اخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائى مفادها محاولة راكب مغادر إلى المانيا على رحلة خطوط اير وينجز تهريب كمية من الأدوية المخدرة.

وقام إبراهيم الطيب المشرف على صالة السفر بتكليف طارق منصور مأمور الجمرك المعين بصالة السفر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 100 شريط مخدر بإجمالى 1000 قرص من مادة hypnot zopiclone تركيز 7.5 مليجرام داخل حقائبه .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات رامى مروان وابتسام عيد وعبدالله نور الدين وأشرف خلف بحضور مصطفى جنيدى وعصام عباس من الأمن الجمركى

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ وإحاله الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .

وكانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة إفريقية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والشعر المستعار، كما تم ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات متنوعة.

الحالة الأولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوبا استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من البرعي مسلم مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكميات داخل حقائب الراكبة، قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف كل من مصطفي صادق و محمود عباس مامورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود ٨٧٤ عبوة مستحضرات تجميل و٥٠ كيلو جرام من الشعر المستعار.