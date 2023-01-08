تفاقم أزمة البيض فى بريطانيا والسعر يصل إلى الضعف

كتبت شيماء عبد المنعم

تتفاقم أزمة البيض فى بريطانيا حيث يستمر المتسوقون فى مواجهة النقص وارتفاع الأسعار، حيث تكلف بعض العبوات ضعف ما كانت عليه قبل عام تقريبًا، فى حين أنها ببساطة غير متوفرة فى العديد من المتاجر، لا سيما فى محلات السوبر ماركت فى البلدات والمدن الكبيرة، حسبما نشر موقع الديلى ميل.

خلال الشهر الماضى وحده، ارتفع سعر ثلث البيض المعروض للبيع فى أكبر 9 متاجر سوبر ماركت، وفقًا لمجلة The Grocer، جاء ذلك فى أعقاب جولة من ارتفاع الأسعار فى (نوفمبر)، عندما ظهر نقص فى المتاجر لأول مرة.

كانت أكبر زيادة خلال الشهر الماضى عبارة عن ستة عبوات من البيض الحر، بزيادة 18 % أى 1.95 جنيه إسترلينى، وفقًا للبيانات التى قدمها المحللون إلى The Grocer.



أزمة فى البيض ببريطانيا

الطلب يميل للذروة

وقال موردو البيض إن التوافر يجب أن يتحسن هذا الشهر، لأن الطلب يميل إلى الذروة خلال فترة عيد الميلاد، لكن روبرت جوتش، رئيس الرابطة البريطانية لمنتجى البيض، قال إن الزيادات فى العرض لإنهاء النقص ستستغرق ثلاثة أشهر للسماح للموردين بزيادة الإنتاج.

بريطانيا تشهد كسادا وتواجه أكبر تدن فى مستوى المعيشة منذ 66 عاما

وتواجه بريطانيا أكبر هبوط فى مستويات المعيشة منذ بداية تدوين ذلك فى السجلات، إذ تؤثر أزمة تكاليف المعيشة على الأجور بشكل سلبيـ، واتضح من نشرة الحكومة للدخل المتوقع، أن الدخل المتاح للعائلات سوف يقل بنسبة 7 فى المئة حين تعديله لمواكبة ارتفاع الاسعار فى السنوات القادمة.

ولن يتعافى مستوى المعيشة ليعود للمستوى الذى كان عيه العام الماضى قبل عام 2027-2028، ويأتى هذا فى وقت صرح فيه وزير الخزانة أن البلاد تشهد كسادا وأن الاقتصاد سوف يستمر فى الانحسار العام المقبل.