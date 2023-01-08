تساقط ثلوج فى العاشر من رمضان.. والدفع بسيارات كسح لفتح الطرق

شهدت مدينة العاشر من رمضان، هطول الأمطار بغزارة مصحوبة بقطع من الثلوج، ما أدى لغرق عدد كبير من الطرق الرئيسية، داخل وخارج المدينة، و تأثرت الحركة المرورية، بالإضافة إلى انتشار الثلوج في المحاور القريبة من المناطق الصحراوية.

وقال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان لـ"اليوم السابع"، أن مدينة تعرضت لهطول الامطار بغزارة مصحوبة بقطع الثلوج ، وكانت هناك أستعداد للموجة المتوقعة، ففور إنتهاء هطول الأمطار دفعت بسيارات كسح الي طريق " مصر / الإسماعيلية" من ناحية العاشر لشفط تراكم مياه ، وكذلك طريق الرئيسي من ناحية صينة السلطان عويس، و كذلك منطقة الصناعية الثالثة، ومدخل الحي العاشر" ابني بيتك" وغيرها من الطرق، لعودة الحركة المرورية .

وكانت أصدرت الصفحة الرسمية لجهاز العاشر، بيانا تحذز فية المواطنين، من إلتزام المنازل وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، الإبلاغ عن حادث طارئ فور وقوعه .