تحرير محاضر لأصحاب محلات بشمال سيناء لعدم إعلانهم عن الأسعار

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية تموين شمال سيناء حملات استهدفت متابعة انضباط الأسعار وسلامة المعروض من مواد غذائية، وتم خلالها تحرير محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء فى بيان، شنها حملة تموينية مكبرة برئاسة أمانى رسلان مدير عام المديرية، ومفتشى الرقابة التموينية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومحال السوبر ماركت ومحال الجزارة فى مدينة العريش لمتابعة الأسعار، والتأكد من جودة المعروض من المنتجات ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى من عدمه.

وأسفرت الحملات عن 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، وسبق وتم مصادرة سيارة محملة بـ 1200 كيلو طماطم تم ضبطها خارج نطاق سوق العريش لتجارة الجملة مخالفة لقرار المحافظ بعدم تداول الخضر والفاكهة بالجملة خارج نطاق سوق الجملة، وتم تحرير المحاضر وسبق هذه الحملة تنفيذ حملات خلال اليومين الماضيين، وتحرير 11 محضرا تموينيا، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بفواتير وشهادة صحية، و10 محاضر تموينية لمحلات أعلاف.

كما شنت إدارة تموين بئرالعبد بالاشتراك مع مجلس مدينة بئر العبد وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري ببئرالعبد، بحملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الجزارة، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، والتنبيه بالالتزام بالإعلان عن الأسعار بمكان ظاهر للمستهلك مع الالتزام بالأسعار المعلنة، وتحرير محاضر تموينية للمخالفين.

وأكدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء، على تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة ومدى صلاحيتها حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ويواصل معرض السلع الاستهلاكية الغذائية المخفضة فتح أبوابه بالعريش، وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أنه يشتمل على منفذ للحوم وآخر للدواجن ومنفذ للخضار والفاكهة، ومنفذ للشركة العامة لتجارة الجملة ومنفذ للبقوليات والعلافه ويتم بيع اللحوم بـ 150 للكيلو، وبيع الأرز بـ14.5 للكيلو والسكر 10.5، ويفتح المعرض أبوابه على مدار الساعة .