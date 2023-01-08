تايلاند تطلب مجددا من الوافدين إثبات حصولهم على تطعيمات فيروس كورونا

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أعادت تايلاند اللوائح المتعلقة بطلب سلطاتها من المسافرين الدوليين إظهار إثباتا لحصولهم على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا قبل السفر إلى البلاد.

وذكرت هيئة الطيران المدني بتايلاند -في بيان أوردته قناة (تشانل نيوز آشيا) اليوم /الأحد/- أنه بداية من الغد فإنه سيتعين على جميع الوافدين الأجانب إثبات تلقيحهم أو تقديم خطاب يؤكد أنهم قد تعافوا من إصابتهم "كوفيد-19" في غضون 6 أشهر.

وأضافت الهيئة أنه سيتعين على المسافرين غير الملقحين إظهار شهادة طبية تفسر سبب عدم حصولهم على اللقاح، لافتة إلى أن شركات خطوط الطيران ستكون مسئولة عن فحص الوثائق قبل صعود الركاب على متن الطائرة.

كما أصدرت الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بعدد الجرعات المطلوبة للأنواع المختلفة للقاحات المضادة للمرض.

تجدر الإشارة إلى أن تايلاند كان قد ألغت خلال شهر أكتوبر الماضي المتطلبات المتعلقة بتقديم الوافدين إليها إثباتا بتحصينهم ضد المرض، غير أنها أعادت تفعيلها مجددًا في الوقت الذي أعادت الصين فتح حدودها في أعقاب تخفيف سياستها المتعلقة بالحد من انتشار (كوفيد-19).