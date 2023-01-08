انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق بالإسماعيلية لإجراء الصيانة غدا

كتب - السيد فلاح

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائي عن 7 مناطق مختلفة في المحافظة، بداية من الساعة 9 صباح غد الإثنين وحتى 2 بعد الظهر، نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وقالت المحافظة، إن شركة الكهرباء برئاسة المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء، تنوه عن انقطاع الكهرباء غدًا الإثنين، في 7 مناطق وهي: "منطقة الشهداء بحي ثانٍ من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وبرج العقارية 2 بمنطقة الإعلام في الشيخ زايد من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، ومنطقة أكس راي الكوبري العائم بحى أول من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا ومنطقة قوى محرك ومناطق سكنية بميت أبو الكوم بشرق البحيرات من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

والمجاورة الثالثة بالقنطرة شرق من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، ومنطقة الأخارسة بأبو خليفة فى القنطرة غرب من الساعة 10 صباحًا وحتى 20 ظهرًا ومن الكيلو 11 إلى الكيلو 14 بالفردان من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

وكان قد أعلن د. محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، جاهزية جميع لجان مدارس محافظة الإسماعيلية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستقبال طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباح غد الإثنين، ووفق الجداول المعلنة بكل مدرسة وعلى الموقع الخاص بالمديرية وبكل إدارة تعليمية.

وتابع "بحيرى": تم تشكيل غرف عمليات خاصة بامتحانات النقل بالمديرية والإدارات التعليمية، بهدف التواصل لمتابعة سير العملية الامتحانية، إلى جانب تذليل أي عقبات خلال الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات ومديرى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة وجرى التشديد على التزام الجميع بالقواعد المنظمة والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، لحسن وانتظام العمل مشددًا بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر .

الجدير بالذكر أن الامتحانات تتضمن صفوف النقل بمدارس التعليم العام "من الرابع حتى الثانى الإعدادى" صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة، الفصل الواحد "من الثانى حتى السادس الابتدائى، صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.