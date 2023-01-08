انتزاع خنجر مغروز فى ظهر جزائرى منذ ربع قرن

كتب- وكالات

كللت عملية جراحية دقيقة بالنجاح، لتنهي معاناة جزائري مع خنجر عالق في ظهره منذ 25 سنة، وسبب له متاعب صحية ونفسية، حيث تمكن فريق طبي تونسي، من استخراج خنجر بعمق 5 سم.

ونقلت وسائل إعلام تونسية وجزائرية عن المريض المدعو "طارق ف"، أن القضية تعود إلى سنة 1997، حيث دخل في مناوشات مع أحد الأشخاص بولاية سطيف، ليقوم بطعنه، ونُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، ولم ينتبه الطاقم الطبي لوجود الخنجر.

وأردف المريض أنه طيلة السنوات الماضية، ونتيجة للألم كما يقول، ظل يتلقى حقنا وأدوية مهدئة، دون معرفة سبب الألم، واكتشف منذ أشهر وجود الخنجر على مستوى الظهر إثر قيامه بأشعة.

وأفاد المعني أن "الأطباء في مستشفى سطيف تخوفوا من إجراء عملية جراحية له، على اعتبار أن الخنجر يوجد قرب العمود الفقري".