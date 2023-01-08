اليوم.. كويكب "بالاس" فى التقابل مع الشمس ويظل مشاهدا طوال الليل

كتب ـ محمود راغب

سيصل الكويكب (2) بالاس اليوم الأحد 8 يناير 2023 إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض، والكويكب بالاس هو أحد الكويكبات الرئيسية في حزام الكويكبات بين المشتري والمريخ.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه مع مساء اليوم سيرصد الكويكب فوق الأفق بعد غروب الشمس وسيبقى مشاهدا طوال الليل وسيكون لمعانه الظاهري 7.7 ما يعني أنه غير مشاهد بالعين المجردة ولكن يمكن رصده بسهولة عبر المناظير والتلسكوبات، ولكن يجب الانتظار حتى يرتفع الكويكب عاليا في السماء ويبتعد عن الأفق للحصول على أفضل رؤية له.

والكويكب بالاس سيكون هذه الليلة في جنوب نجوم الكلب الأكبر، على بعد عدة أصابع من أسفل اليمين (أو ثلاث درجات إلى الجنوب الغربي السماوي) للنجم الساطع العذارى (Adhara) وليس بعيدا عن النجم متوسط اللمعان كابا كانيس ماجوريس.

وخلال الليالي التالية سيتحرك الكويكب باتجاه الشمال الغربي ويمكن معرفة كل ماذكر سابقا من خلال استخدام برنامج او تطبيق ستيلاريوم المجاني .