المؤبد لراكبة فى اتهامها بمحاولة تهريب كمية من الكوكايين عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة راكبه أجنبية، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة جلب ومحاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عبر مطار القاهرة .

البداية كانت بتكمن الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، من إلقاء القبض على راكبة أجنبية، أثناء إنهاء إجراءات وصولها إلى البلاد، حيث تم الكشف على حقائبها على جهاز الاكس رى، حيث تبين وجود أشياء مخبأة داخل جيب سرى بالحقائب.

وبمواجهتها بالمضبوطات، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، لتوزيعها على عملائها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معها، والتى قضت عليها بالسجن المؤبد.