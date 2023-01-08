اليوم السابع
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الأحد، 08 يناير 2023 08:58 ص
أكرم القصاص
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العراق يحبط عمليات لسرقة النفط ويضبط 12 موقعا

الأحد، 08 يناير 2023 08:00 ص
العراق يحبط عمليات لسرقة النفط ويضبط 12 موقعا رئيس العراق
أ ش أ

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، إحباط عمليات لسرقة النفط وضبط 12 موقعاً نفطياً في مناطق متفرقة.
 
وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية - في بيان أذاعته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - إنه استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط 12 موقعاً نفطياً تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية.
 
وأشارت إلى أنه تم العثور بداخل المواقع على خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية ضمن محافظات بغداد والبصرة وكركوك ونينوى وديالي.

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