أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، بعودة حركة الطيران فى مطار أربيل الدولى؛ بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال المصدر الأمني - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الحركة الجوية والملاحية في مطار أربيل الدولي عادت مرة أخرى بعد توقف مؤقت بسبب الضباب، وانخفاض مدى الرؤية".
وكان المصدر الأمني العراقي قد أفاد - في وقت سابق - بتوقف حركة الطيران في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتشهد المحافظات العراقية موجة من الأمطار الرعدية وانخفاضا بدرجات الحرارة، مع وجود الضباب الذي يخيم على جميع مناطق العراق.
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