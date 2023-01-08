اليوم السابع
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الأحد، 08 يناير 2023 11:19 م
أكرم القصاص
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العاهل الأردني يطالب بالاستعداد قويا للموسم السياحي المُقبل

الأحد، 08 يناير 2023 10:00 م
العاهل الأردني يطالب بالاستعداد قويا للموسم السياحي المُقبل العاهل الأردني الملك عبد الله
أ ش أ

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شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة تطوير قطاع السياحة بشكل تكاملي، مؤكدا أهمية القطاع السياحي وضرورة العمل بشكل تكاملي وخاصة في المثلث الذهبي (العقبة ووادي رم والبترا) وفي الجنوب بشكل عام، حتى يكون الاستعداد قويا للموسم السياحي المُقبل.


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد في مركز زوار وادي رم مع المعنيين باللجنة المعنية بالتطوير، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


وأشار العاهل الأردني إلى أهمية أن يشعر أبناء المجتمع المحلي بالانعكاس الإيجابي للخطط التطويرية، حاثا على إشراكهم في الخطط والتنمية والاستمرار في التواصل معهم والاستفادة من أفكارهم.


وأكد أهمية تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وادي رم، والتي خلُصت إليها أعمال لجنة فنية جرى تشكيلها في شهر أكتوبر الماضي برئاسة وزير السياحة والآثار.


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