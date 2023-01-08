السويد تعتزم الانضمام إلى نظام الدفاع الجوى الأوروبى

كتب- وكالات

أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، خلال حديثه في مؤتمر الشعب والدفاع، اليوم، إن السويد تعتزم الانضمام إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي، وهو اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي من قبل الدول الأعضاء في الناتو.

ووفقًا لصحيفة "ذا لوكال سويدين"، قال كريسترسون، إن "السويد ستنضم إلى مبادرة الدفاع الصاروخي المشتركة التي تضم 15 دولة، والتي تم إطلاقها في اجتماع وزراء دفاع الناتو في أكتوبر، والذي أطلق عليه اسم الدرع الجوي الأوروبي".

ووفقا له، ينبغي على السويد أن تساهم في الناتو "بقدرات جديدة" بما في ذلك قوتها الجوية ودفاعها الجوي.

وأوضح كريسترسون أن "البلاد مستعدة أيضًا للمساهمة بمساعدة الوحدات القتالية البرية للدفاع عن حلف شمال الأطلسي، وفي المقام الأول دول البلطيق".

وكشف كريسترسون أن "السلطات التركية تطرح شروطاً يستحيل على السويد أن تنضم وفقها إلى الناتو".