الداخلية تضبط 434 طن سلع مدعمة استولى عليها عدد من التجار

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت شرطة التموين في ضبط (182) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (206,183 طن أرز أبيض "عينى")، وكذا ضبط (97) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (819,670 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (1711) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير، بمضبوطات بلغت (15957,534 طن أرز شعير "عينى")، وضبط (543) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير، بمضبوطات بلغت (1867,546 طن أرز شعير "مستندى").

كما نجحت شرطة التموين في ضبط (389) قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها ( 434,044 طن "سكر، زيت طعام، مكرونة، أرز تموينى، أقماح محلية" – 60,300 طن أسمدة مُدعمة – 1720 لتر زيت تموينى – 2995 عبوة "زيت طعام – مكرونة – جبن تموينى" – 317 بطاقة تموينية ذكية – 2 ماكينة صرف – 4 قطع ميزان – ماكينة نخل)، فضلا عن ضبط عدد من قضايا الغش التجاري.