الداخلية تضبط 1200 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1200) قضية تموينية متنوعة.

ومن بين المضبوطات ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (10 طن أرز أبيض "عينى" و(17) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (10,787 طن أرز أبيض "عينى") (4) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (24,905 طن أرز شعير "عينى") و(61) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (191,734 طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط (6) قضايا غش أعلاف غير صالح للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (17,500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية "عينى") ، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (900 كيلو جرام "مكرونة - سكر" – 640 عبوة تونة) ، وكذا ضبط (413) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (10,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 2,125 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" –150 كيلو جرام "دهانات" – 4299 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (369) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (4 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" - 120 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –157 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 60,850 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (8) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (240 كيلو جرام سكر "تموينى" - 21870 لتر مواد بترولية "عينى" - 138 بطاقة تموينية ذكية).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (312,541 طن "مستندى – عينى") أبرزها (500 كيلو جرام دقيق بلدى "مستندى" - 60,850 طن دقيق بلدى "عينى" - 10,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 20,787 طن أرز أبيض "عينى" - 24,905 طن أرز شعير "عينى" – 191,734 طن أرز شعير "مستندى" - 3,025 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" -240 كيلو جرام سكر "تموينى" – 640 عبوة "تونة" – 21870 لتر مواد بترولية "عينى" – 4299 عبوة سجائر - 138 بطاقة تموينية ذكية – 17,500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية "عينى" – 150 كيلو جرام "دهانات").

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف .. بمحافظة القليوبية) .. وبحوزته كمية قدرها (10 طن أرز أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية .. بمحافظة بنى سويف) .. وبحوزته كمية قدرها (2 طن أعلاف حيوانية "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى .. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (2,550 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك محطة لتموين السيارات .. بمحافظة السويس) .. لتجميعه كمية قدرها (37000 لتر "سولار - بنزين") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (65) قضية بمضبوطات بلغت (216,639 طن أرز شعير "مستندى – عينى")، وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (2,600 طن "مفروم لحوم مجمدة - مفروم دواجن مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (3,100 طن "مصنعات لحوم مجمدة - كبدة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، و ضبط (المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية.. بمحافظة المنوفية) .. وبحوزته كمية قدرها (15 طن "حمض كبريتيك") بدون مستندات أو بيانات "مجهولة المصدر".. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك محل لتجارة مواد البناء .. بمحافظة الشرقية) .. وبحوزته كمية قدرها (5 طن "مواد بناء "أسمنت") معبأة داخل شكائر بدون مستندات.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، وضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات .. بمحافظة البحيرة) .. وبحوزته كمية قدرها (4,500 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (27) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4673 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).