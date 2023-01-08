اليوم السابع
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الداخلية تضبط عصابة نقبت حول تمثال بأسوان لسرقته

الأحد، 08 يناير 2023 10:15 م
الداخلية تضبط عصابة نقبت حول تمثال بأسوان لسرقته التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بأسوان لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار .
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار أسوان بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض الأشخاص بالحفر داخل المنطقة الأثرية بمنطقة المحجر الجنوبى - الشلال - أسوان بقصد الإستيلاء على تمثال من الجرانيت مُسجى بتلك المنطقة يرجع للعصر الفرعونى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ( 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر بالمنطقة المشار إليها ، وتم العثور على حفر غير منتظم الشكل حول التمثال بقصد محاولة تحريكه تمهيداً لمحاولة نقله خارج المنطقة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاثار

التنقيب عن الاثار

وزارة الداخليه

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