الداخلية تضبط عصابة نقبت حول تمثال بأسوان لسرقته

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بأسوان لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار أسوان بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض الأشخاص بالحفر داخل المنطقة الأثرية بمنطقة المحجر الجنوبى - الشلال - أسوان بقصد الإستيلاء على تمثال من الجرانيت مُسجى بتلك المنطقة يرجع للعصر الفرعونى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ( 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر بالمنطقة المشار إليها ، وتم العثور على حفر غير منتظم الشكل حول التمثال بقصد محاولة تحريكه تمهيداً لمحاولة نقله خارج المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.