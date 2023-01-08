التضامن توجه بصرف إعانات مالية لأسر ضحايا حادث انهيار عقار بحى غرب أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى للمتوفين والمصابين فى حادث انهيار منزل بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب أسيوط وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وصرف 1000 جنيه للمصاب فى المستشفى خلال تواجده 24 ساعة، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة وتعويضهم عن الخسائر بعد حصرها وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

وجارى المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بأسيوط والمساعدة، وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.