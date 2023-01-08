اكتشاف موقع "إنسان بدائي" يعود تاريخه لنحو 13200 عام في شرقي الصين

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كشف علماء أثريون عن موقع إنسان بدائي يعود تاريخه إلى حوالي 13200 عام في مقاطعة شاندونج بشرقي الصين، يضم أكثر من 1000 قطعة أثرية، بما في ذلك تماثيل فخارية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأحد، أن الموقع يقع في قرية تشاوجياشيويياو بمدينة تسيبوه، ويعود إلى الفترة الانتقالية بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، موضحة أن المساحة الرئيسية للموقع تبلغ حوالي 400 متر مربع، فيما تتألف معظم الآثار الثقافية المكتشفة من شظايا فخار وعظام حيوانات ومنحوتات فخارية، كما تم العثور على بعض الأواني الفخارية ومنتجات البطلينوس في الموقع.

ونقلت الوكالة عن أستاذ معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار في مقاطعة "شاندونج" تشاو يي تشاو قوله "إنه يمكننا أن نرى أن تقنية صنع الفخار في ذلك الوقت كانت ناضجة نسبيا، وتعتبر الآثار الأقدم للفخار الموجود في مقاطعة شاندونج حتى الآن".

وأضاف "هناك علامات قطع على عظام بعض الغزلان والطيور، ما يشير إلى أن استهلاك اللحوم من قبل الإنسان البدائي القديم، وكان يركز بشكل أساسي على الطيور والغزلان".

ويساعد هذا الاكتشاف في ملء فراغ آثار الإنسان البدائي في المقاطعة، ويوفر دليلا رئيسيا على التحول المهم من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث في منطقة شمالي الصين، وخاصة في مقاطعة شاندونج.