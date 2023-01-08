إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 79 سنة بعد 8 ساعات من انهيار العقار بأسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 79 سنة من أسفل العقار المنهار بأسيوط، تدعى أمال عبد الخالق صالح، بعد أن تواصلت تليفونيا مع أحد أقاربها وتحديد مكانها، ثم إنقاذها بعد 8 ساعات من البحث عنها وعن مفقودين آخرين أسفل أنقاض المنزل المنهار بحى غرب بمنطقة قلته بأسيوط.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم انقاذ فتاة على قيد الحياة وسيدة مسنة من تحت الأنقاض واستخراج 3 جثث من سكان المنزل المنهار، معلنا متابعته المستمرة لجهود الانقاذ والبحث عن المفقودين اسفل الانقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

كما تواجد المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس غرب ونوابه بموقع الحادث لمتابعة رفع الانقاذ وانقاذ سكان العقار وانتشالهم من اسفل الانقاض وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والدفع بسيارات ولوادر الانقاذ السريع بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – انه تم الدفع بعدد 12 سيارة اسعاف و4 سيارات حماية مدنية وانقاذ برى بالإضافة إلى لوادر وسيارات الحملة الميكانيكية بحى غرب ووحدة الانقاذ السريع لسرعة رفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من اسفل الانقاذ كما تم الدفع بفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى وتم فرض طوق أمنى حول المنزل والمنازل المجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج فتاة من تحت الانقاض على قيد الحياة كما تم استخراج 3 جثث من سكان المنزل وتم نقل الفتاة المصابة والجثث إلى مستشفى اسيوط العام وجارى تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الانقاض وجارى انقاذهم وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لنائبه وللسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعى وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردونا أمنيا حول المكان بوجود ضباط مباحث قسم أول ومديرية الأمن.

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة فى مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.