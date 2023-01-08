اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

الأحد، 08 يناير 2023 01:09 ص
إصابة 4 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب خلال الساعات الأخيرة 4 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمراكز كفر الشيخ وسيدي سالم وقلين والحامول، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.
 
تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، بالفحص فى سجلات المستشفى تبين إصابة كل من،" مصطفى.هـ.م"،  17 سنة، من البخانيس بجرح شبه نافذ بالبطن، فى مشاجرة، وحسن.ا.ي،  21 سنة من ميت الديبة، بجروح وكدمات، لسقوطه من علو.
 
كما أصيب "محمد.ب.ع"، 25 سنة من الحامول فى انقلاب سيارة، والطفلة "سمر.م.م"، 8 سنوات بجروح صدمتها سيارة، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
 

جدير بالذكر أنه شهد الطريق الدولي الساحلي، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى، نتج عنها إصابة 9 أشخاص تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي، اثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى، وذلك بالقرب من قرى الخريجين نتج عنها إصابة 9 أشخاص تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتنوعت الإصابات ما بين كسر بالعمود الفقري وكسر في الحوض وكسر في الضلوع واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ومن جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

 


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