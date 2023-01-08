إصابة 4 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب خلال الساعات الأخيرة 4 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمراكز كفر الشيخ وسيدي سالم وقلين والحامول، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، بالفحص فى سجلات المستشفى تبين إصابة كل من،" مصطفى.هـ.م"، 17 سنة، من البخانيس بجرح شبه نافذ بالبطن، فى مشاجرة، وحسن.ا.ي، 21 سنة من ميت الديبة، بجروح وكدمات، لسقوطه من علو.

كما أصيب "محمد.ب.ع"، 25 سنة من الحامول فى انقلاب سيارة، والطفلة "سمر.م.م"، 8 سنوات بجروح صدمتها سيارة، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.