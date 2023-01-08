إصابة 4 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنه شهد الطريق الدولي الساحلي، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى، نتج عنها إصابة 9 أشخاص تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة.
تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي، اثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى، وذلك بالقرب من قرى الخريجين نتج عنها إصابة 9 أشخاص تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتنوعت الإصابات ما بين كسر بالعمود الفقري وكسر في الحوض وكسر في الضلوع واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.
ومن جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.
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