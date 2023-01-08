اليوم السابع
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أمطار مسائية متوسطة تشهدها الإسكندرية بمناطق متفرقة.. صور

الأحد، 08 يناير 2023 10:41 م
أمطار مسائية متوسطة تشهدها الإسكندرية بمناطق متفرقة.. صور أمطار مسائية متوسطة تشهدها الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، أمطار خفيفة ومتوسطة فى مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة خلال الساعات القادمة حتى الساعات الأولى من صباح الغد أمطار متوسطة الشدة، قد تكون غزيرة أحيانا وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا، على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات نهار الغد.
 
وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم فى منتصف الظهيرة هطول الأمطار الغزيرة وخفوت ضوء النهار، فى ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة "عيد الميلاد" وأول أيام شهر طوبة، أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، حيث شهدت محافظة الإسكندرية فى الساعات الأولى اليوم هطول أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.
 
من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
 
وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:
 
• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد. 
 
• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 
 
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 
 
• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. 
 
• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 
 
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  
 
• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.
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