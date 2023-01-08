أمطار متوسطة على مدن وقرى المنوفية.. وشركة المياه ترفع تجمعات المياه "صور"

شهد عدد من قرى ومدن محافظة المنوفية، تساقط أمطار متوسطة، وعلى الفور قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تجمعات الأمطار.
وتابع الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم وأمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.
وكلف "نجيب " رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى هطول أمطار علي أماكن متفرقة بالمحافظة
وشدد، على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات والتنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.
ويتابع رئيس الشركة على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق بالأفرع التابعة للشركة .
وتهيب الشركة بالمواطنين ترشيد استخداماتهم للمياه خلال تلك الفترة من الموجة التي تتعرض لها المحافظة لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.
ويشهد غدا الإثنين، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ويشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪ ، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.
وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.
أمطار متوسطة على مدن وقرى المنوفية (1)
أمطار متوسطة على مدن وقرى المنوفية (2)
أمطار متوسطة على مدن وقرى المنوفية (3)
أمطار متوسطة على مدن وقرى المنوفية (4)
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