أمطار غزيرة على الإسكندرية وسيارات الصرف الصحى ترفع المياه.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية منذ ساعات الصباح، تزامنا من نوة عيد الميلاد وهطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمحافظة، مع انخفاض درجات الحرارة، وتكون درجة العظمى 19 والصغرى 13 درجة، وانتشار سيارات ومعدات الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى قد تكون متوسطة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومكن القناة وخليج السويس .

كما يشهد اليوم فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية، ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة جريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة و تتطلب جهدا مضاعفا لتطهير المطابق .

وأكد حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وأنه فور انتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة بـ24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مؤكدا على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.



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