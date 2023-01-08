أمطار غزيرة تضرب بعض مدن دمياط.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط الآن تساقط امطارا مكثفة ضربت عدة مدن داخل المحافظة أبرزها مدينتي عزبة البرج، ورأس البر أيضا، وتسود حالة من الطقس غير المستقر في محافظة دمياط اليوم، والتي شهدت حالة من الغيوم، وسحبا كثيفة منذ الساعات الأولى من الصباح، فضلا عن انخفاض كبير في درجات الحرارة وسرعة الرياح، كذلك ارتفاع منسوب مياة نهر النيل.

وعلى صعيد آخر اصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليمات مشددة بشأن تطبيق حالة الطوارئ بشوارع المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى تأهبا لأية طوارئ تتم نتيجة تغيرات حالة الطقس.

وجاءت تلك التعليمات بانتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، إضافة إلي تزويد تلك المعدات بالفرق المدربة للتعامل بشكل فوري مع تراكمات المياة الناتجة عن تساقط الأمطار، فضلا عن استمرار عمليات تطهير بالوعات تصريف الامطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية بشوارع المحافظة.

كما تضمنت خطة محافظة دمياط لم أجهزة نوات الامطار، تكثيف حملات تطهير الشوارع الفرعية والتعامل معها بشكل سريع لمنع تراكمات مياة الأمطار بها، فضلا عن متابعة التنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة الخاصة بمواجهة الأمطار.

واكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن هناك اهتمام كبير بحماية المنشآت السياحة التي تقع مباشرة على شواطئ رأس البر، مشيرة إلي أن هناك إجراءات مشددة تم اتخاذها لحماية تلك المنشآت أبرزها التعامل مع السواتر الترابية لمنع وصول المياة إلي المنشآت المطلة على الشواطئ حال ارتفاع الأمواج نتيجة الأمطار المحتملة، مؤكدة أن هناك خطة خاصة بمدينة رأس البر للتعامل مع نوات الأمطار المتوقعة دوال فصل الشتاء لحماية المنشآت والمدينة من هذه النوات.