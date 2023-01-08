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أمطار ثلجية مصاحبة للبرق والرعد فى مدينة العاشر من رمضان.. صور

الأحد، 08 يناير 2023 11:00 م
أمطار ثلجية مصاحبة للبرق والرعد فى مدينة العاشر من رمضان.. صور تساقط الثلوج على العاشر من رمضان
كتبت منال العيسوى

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شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تساقط الثلج خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كست الممرات والطرقات وأسطح العمارات السكنية طبقة كبيرة من الثلج، مع الرعد المتواصل والبرق، وذلك تزامنا مع الطقس السيئ الذى ضرب البلاد وتسبب فى تساقط أمطار غزيرة ورعدية امتدت إلى أغلب مناطق القاهرة الكبرى .

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ويشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

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