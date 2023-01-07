وكيل صحة سوهاج يزور الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

سوهاج محمود مقبول

زار اليوم الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عددا من الكنائس بالمحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقدم التهنئة للأخوة الأقباط بالمحافظة خلال زيارته التي شملت مطرانية الأقباط الأرثوذكسي بميدان الثقافة وكان في استقباله الأنبا بأخوم مطران الأقباط الأرثوذكس ومطرانية أخميم وساقلته حيث كان في استقباله الأنبا بسادة مطران أخميم .

كما زار "النجار" الدير الأحمر وكان في استقباله الأنبا انطونيوس الشنودي رئيس الدير وعدد من الآباء والكهنة وأكد على أننا نسيج واحد ونعيش في حب و مودة ودائما معا منوهاً أن تلك المناسبات والأعياد هي فرصة للتأكيد على وقوة علاقة المحبه والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن .

وعلى جانبا أخر قامت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج بنشر فرق التواصل المجتمعي والتوعية والتثقيف الصحي وفرق طبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وعيادات متنقله وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها تزامنا مع احتفال الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بأنه تم الدفع بعدد من السيارات المجهزة والعيادات المتنقلة بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنشر سيارات الإسعاف وأطقمها وكذلك نشر فرق التواصل المجتمعي والتوعية والتثقيف الصحي وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للكنائس وتعزيزها بأطقم طبية على أعلى مستوى لتقديم خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية خلال الإحتفال بالأعياد.