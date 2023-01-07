اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 04:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول 18 طبيبا جامعيا لمستشفى بئر العبد بشمال سيناء لتقديم خدماتهم مجانا

السبت، 07 يناير 2023 03:09 م
وصول 18 طبيبا جامعيا لمستشفى بئر العبد بشمال سيناء لتقديم خدماتهم مجانا مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء اليوم السبت، 18 طبيبًا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة، لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى.

وأعلنت المستشفى فى بيان، أسماء الأطباء القادمين وفق بروتوكول مستشفي بئر العبد والتعاون المشترك مع الجامعات المصرية وهى (القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة)، من 07/01/2023 حتى 12/01/2023، وفقا لبروتوكول تعاون بين الصحة والجامعات الأربعة، يتم  بموجبة أسبوعيا وصول أساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد  التخصصى.

وأوضح البيان أن ال18 طبيب يغطون كافة التخصصات المطلوبة، وهى تخدير جراحة عظام وجهاز هضمى وأشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر وأوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير.

وتعد مستشفى بئر العبد التخصصى، ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام والتى بدورها تستقبل قافلة أطباء جامعيين أسبوعيًا.

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام  ومستشفى بئر العبد المركزى مع الجامعات.

وسبق اعلنت مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة  مها ابراهيم، رئيس الامانة العامة  للمراكز الطبية المتخصصة، يتم فتح العيادات الخارجية بمستشفى بئر العبد التخصصي، للعمل فى الفترة المسائية من الساعة 4.30 مساءا إلى الساعة 6.30 مساء.

وسبق وشهدت مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء إجراء جراحة دقيقة ومعقدة بمفصل الكاحل لمريضة تعانى من كسر مهمل بمفصل الكاحل لمدة أربعة أشهر فى وضع غير مردود حيث تم عمل رد مفتوح وإصلاح للأربطة و تثبيت الكسر بواسطة شرائح و مسامير و خطاف جراحة و خيوط شديدة الصلابة.

وصول 18 طبيبًا جامعيًا لمستشفى بئر العب
وصول 18 طبيبًا جامعيًا لمستشفى بئر العبد

 


شمال سيناء

بئر العبد

مستشفى بئر العبد التخصصى

سيناء

جامعات مصرية

جامعة القاهرة

جامعة الازهر

جامعة الزقازيق

جامعة المنصورة



الموضوعات المتعلقة

مساجد شمال سيناء عامرة.. تنفيذ فعاليات هادفة وانطلاق حملات الصيانة والنظافة.. نشاط المقارئ يستقبل الساعين لحفظ كتاب الله.. وتطبيق برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف فى 13 مسجدا.. صور

السبت، 07 يناير 2023 01:00 م

محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية يشاركون فى احتفالات عيد الميلاد.. صور

السبت، 07 يناير 2023 11:54 ص

أسعار التذاكر من 20 إلى 40 جنيها.. اليوم تشغيل سينما العريش بقصر الثقافة

السبت، 07 يناير 2023 11:00 ص

مشروعات خدمية وفرتها الدولة على أرض شمال سيناء.. مدارس ومعاهد ومساجد ومراكز شباب وملاعب ومحطات مياه.. مشروع الصرف المتكامل لمدينة بئر العبد بتكلفة 375 مليون جنيه.. واستكمال تنمية حقول الغاز لإنتاج 45 مليون قدم

الجمعة، 06 يناير 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة