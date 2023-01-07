هل يمكن لسرطان الجلد أن يسبب لك الحكة؟

كتبت نهير عبد النبى

نظرًا لأن سرطان الجلد يؤثر على أكبر عضو في جسمك، فقد تفترض أن الحكة من الأعراض المؤكدة لكن قد لا يكون هذا هو الحال دائمًا بشكل عام، يمكن أن تتطور الحكة كعرض من أعراض سرطان الجلد، ولكنها ستظهر بشكل مختلف اعتمادًا على نوع السرطان هذا لا يعني أنه يجب عليك التركيز على كل منطقة حكة هناك علامات أخرى يجب أن تبحث عنها أيضًا.

وحسب ما ذكره موقع Cleveland الكثير من الأسباب التي تجعل بشرتك تشعر بالحكة ومنها لدغة البعوض المزعجة أو الأكزيما أو الجلد الشتوي الجاف يتبادر إلى الذهن على سبيل المثال لا الحصر ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

العديد من السرطانات تحدث بسبب الالتهاب المزمن وأن الالتهاب المزمن يجلب الخلايا المناعية التي تفرز عوامل تؤدي بعد ذلك إلى حدوث تهيج يتركز في منطقة معينة في الواقع ، لهذا السبب نفسه ، قد تؤدي السرطانات غير المرتبطة بالجلد أيضًا إلى الحكة كأعراض.

بالطبع ، من المهم أن تعرف أن هذا مثال كلاسيكي على أن الارتباط يختلف عن العلاقة السببية، بعبارة أخرى لن تكون سرطانات الجلد مسببة للحكة دائمًا ، ولكن في كثير من الحالات ، يمكن أن تكون أحد الأعراض التي يجب البحث عنها.

ما نوع سرطان الجلد الذي يسبب الحكة؟

"جميع سرطانات الجلد يمكن أن تسبب حكة لها بسبب وجود مكون التهابي ولكن جميع سرطانات الجلد تقريبًا من الورم الميلانيني والخلايا الحرشفية إلى الخلية القاعدية يمكن أن يكون لها عنصر مزعج ومثير للحكة.

إذا شعرت بحكة ، فستكون الخطوة التالية هي النظر إلى المنطقة بحثًا عن أي أعراض بصرية أخرى مثل التغييرات في الملمس أو الشكل أو اللون.

فيما يلي بعض الطرق لتحديد الأنواع المختلفة من سرطانات الجلد

-الميلانوما، إذا كنت تعاني من الحكة بسبب الورم الميلانيني هذا يعني أنك ستلاحظ أن الشامة قد تغيرت في الحجم أو الشكل أو اللون أو المظهر ويضيف أن الآفات الناتجة عن الورم الميلاني عادة ما تكون أقل إيلامًا أو حكة مقارنة بالآخرين.

-سرطان الخلايا الحرشفية من المرجح أن يتسبب سرطان الخلايا الحرشفية في حدوث آفات مؤلمة ومثيرة للحكة إلى جانب ذلك ، سترى تقرحات ونزيفًا في مناطق الحكة أيضًا.

-سرطان الخلايا القاعدية، من المحتمل أن ترى مناطق وردية ذات مظهر لؤلؤي تتشكل على جلدك، و يمكن أن يسبب أيضًا تقرحات تنضح أو تنزف.

مرة أخرى، الشعور بالحكة وحده ليس سببًا لافتراض الإصابة بسرطان الجلد لكن استشر الطبيب إذا لاحظت أيضًا أي تغييرات في جلدك مثل البقع الجديدة أو الشامات التي تتغير بمرور الوقت.

يجب عليك أيضًا زيارة مقدم الرعاية الصحية والتفكير في إجراء فحص سرطان الجلد لكامل الجسم إذا كنت تعاني أيضًا من:

-بقع الجلد الملتهبة.

-بقع حمراء على جلدك، أو بقع حمراء مع حلقات حولها.

-قروح مفتوحة دائمة تنزف أو تنضح أو تتقشر.

-الشامات التي تصبح أغمق في اللون أو تتغير في الملمس أو الحجم.

-ألم شديد ينتشر بعيدًا عن مكان الحكة.